306 cartrons de cigarretes interceptats per funcionaris de duanes francesos

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:18

Un contrabandista de tabac va ser interceptat dimarts per funcionaris de duanes a la vall d’Ossau, quan van revisar un vehicle a Eaux-Chaudes. A la caixa forta hi van trobar 306 cartrons de cigarretes, comprades a Andorra. El conductor era un home de nacionalitat anglesa. Va ser lliurat als gendarmes de Laruns.En l’interrogatori, l’home va donar explicacions molt estranyes. Va afirmar que no sabia què feia a les deu de la nit a Eaux-Chaudes. Que no sabia que estava prohibit comprar una quantitat tan gran de cigarretes. Va comentar que conduïa sense un rumb fix, per calmar els nervis perquè ja no pot mantenir la dona, que s’havia quedat a casa a Anglaterra. I va negar tenir la intenció de revendre les cigarretes al mercat negre. La investigació revela que efectivament viu a Anglaterra, amb la dona, i l’estudi del GPS del cotxe manifesta que últimament ha realitzat diversos viatges a Andorra i que cada vegada ha fet una parada per la regió de París.