Trets de balins contra un agent massanenc

Actualitzada 02/09/2021 a les 12:12

DETINGUT PER MALMETRE UNA MOTO I INSULTAR ELS AGENTS

Un jove va acabar detingut dilluns al vespre per malmetre la motocicleta d’un repartidor a la zona de Ciutat de Valls. El jove anava acompanyat d’una altra persona i ambdós van sostreure la motocicleta. Uns metres més enllà van caure i van ser interceptats per una patrulla. Un dels joves va increpar els agents i va acabar detingut per suposats delictes contra l’honor, injúries, contra la funció pública i desobediència. L’altre jove tenia una ordre de recerca per desobediència judicial que no demanava la detenció, fet que ha sigut informat pels agents.

DOS FERITS LLEUS EN UN ACCIDENT A LA MASSANA

Dos homes residents, un de 22 anys i l’altre de 54, van resultar ferits en un accident de trànsit ocorregut pels volts de les 14.00 hores al túnel de Sant Antoni, a la Massana, segons van informar des de l’hospital de Meritxell. Fonts de l’hospital van indicar que després d’una primera revisió només haurien patit lesions lleus. El cos de bombers va informar que el sinistre s’hauria produït pel xoc entre dos turismes.

Un veí de la Massana va disparar dimarts al migdia diversos trets amb una escopeta de balins contra la presència d’un agent de circulació del comú de la Massana que feia la ronda de vigilància de la zona blava d’estacionament. Els fets van ocórrer a l’avinguda del Través i de moment es desconeix què va motivar el succés. Segons van informar diverses fonts, un agent que vigilava l’estacionament dels vehicles a la zona blava va sentir els trets de balins i es va apropar a la zona. En alçar la mirada per poder identificar l’origen dels trets va poder identificar-ne l’autor. En aquest sentit, la persona que va disparar es trobava a la finestra d’un domicili proper, segons la versió de l’agent de circulació.Immediatament, l’agent va donar avís al cos de policia, que hi va desplaçar una patrulla. El cos de policia va informar al seu temps que la patrulla es va personar al lloc dels fets i va identificar-ne l’autor, tot i que al tancament d’aquesta edició encara no havien pogut ni aconseguir la seva versió dels fets, ni demanar-li les dades. La policia indica que tenen localitzada la persona i saben de qui es tracta, però que encara no han pogut fer efectiu el procediment de demanar-li una targeta d’identitat i recollir la seva versió dels successos ocorreguts dimarts i per què va disparar amb una escopeta de balins.L’agent de circulació no va ser ferit pels balins, els quals van impactar en una caseta de contenidors i en un vehicle estacionat, segons les fonts consultades. Per altra banda, fonts del comú de la Massana van indicar, alhora, que ja s’ha presentat una denúncia pels fets ocorreguts dimarts.Resta pendent ara esbrinar els motius que van dur aquesta persona a disparar amb una escopeta de balins contra l’agent de circulació del comú de la Massana i vigilar que els fets no es tornin a repetir.Segons les informacions, no hi ha cap enemistat manifesta entre aquestes dues persones, l’autor dels trets i l’agent de circulació, ni tampoc s’han sol·licitat denúncies veïnals per motius semblants als ocorreguts dimarts al migdia.Arran de la denúncia s’inicia ara el procés d’investigació per concretar els fets, així com per esbrinar i confirmar les versions dels protagonistes d’un succés que va sobresaltar dimarts el veïnat massanenc.