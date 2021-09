Les discoteques seguiran tancades al setembre sense data d'obertura

Actualitzada 02/09/2021 a les 05:58

ES PRORROGUEN ELS AJUTS PER A AGÈNCIES I PER A L'OCI NOCTURN

Eric Jover, portaveu de l’executiu, va anunciar ahir en el marc del consell de ministres la pròrroga d’ajuts al lloguer en els casos específics dels col·lectius de l’oci nocturn i les agències de viatges. Així, aquells negocis que tenien un ajut per a l’agost el posposaran automàticament per al mes de setembre. El ministre va recordar que l’ajut és del 75% en el cas de l’oci nocturn per a lloguers o hipoteques amb un màxim de 2.000 euros mensuals i que en el cas de les agències de viatges és el 50% amb un llindar de 1.000 euros mensuals. També queden prorrogats els ERTO per als dos col·lectius durant el mes de setembre.

Les perspectives per a la reobertura de l’oci nocturn no es preveuen a curt termini. De moment, ja s’ha avançat que no es produirà aquest escenari almenys fins després del setembre. “Vam enviar un correu a Govern i ens van assegurar que durant aquest mes no es faria cap pas”, va explicar ahir Carlos Nascimiento, responsable del local Kapital. Per altra banda, Krystel Barilaro, copropietària d’Eivissa Experience, va declarar que aquesta setmana també havia trucat a Govern però que no havia rebut cap resposta concreta. “Nosaltres seguim pagant la meitat del lloguer, els ERTO... ens agradaria que aquesta situació no s’allargués gaire més”, va comentar per la seva part.Ja fa un mes i mig que unes 400 persones van participar a la prova pilot de la reobertura de les discoteques al Principat, una iniciativa acordada entre el sector de l’oci nocturn i el ministeri de Salut que va comptar amb un cribratge previ de tots els participants i que va tenir unes valoracions molt positives amb cap contagiat detectat. La setmana posterior a l’esdeveniment es va celebrar una reunió amb els responsables dels locals que hi van participar i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per valorar els resultats definitius. Una trobada on també es va posar sobre la taula la possibilitat de realitzar una segona prova pilot de les mateixes característiques durant el mes d’agost. La proposta, però, tot i la insistència per part del col·lectiu de l’oci nocturn, no s’ha acabat executant.La situació al país veí del sud tampoc no presenta un horitzó amb canvis a la vista. Dilluns la Generalitat va descartar reobrir l’oci nocturn les pròximes setmanes. En aquest cas, Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, va argumentar que primer s’ha d’“estabilitzar bé” la situació epidemiològica i “descongestionar l’àmbit assistencial i sanitari”.