El PS demana per les sancions incoades per no fer ús del català

Actualitzada 02/09/2021 a les 12:13

La consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela ha sol·licitat informació amb relació als controls que es desenvolupen des del Govern en l’ús del català en serveis públics i en atenció al client com, per exemple, equipaments socials, establiments turístics i locals de restauració, entre altres.Vela va demanar a l’executiu que faciliti en detall el nombre d’infraccions denunciades per l’incompliment de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial des del 2018 i la xifra de sancions imposades desglossada per tipus i també per import.La consellera general socialdemòcrata també ha sol·licitat conèixer el nombre d’expedients incoats des de fa tres anys detallats per tipus d’infracció, els arxivats, tota la informació sobre les campanyes de promoció lingüística que ha dut a terme el Govern des d’aquesta data fins avui i els resultats d’aquestes iniciatives, així com la informació i l’anàlisi de les conclusions relatives a les formacions de català que s’han fet en els sectors relacionats amb serveis i turisme.