Calma a Arnaldeta

Els veïns del carrer Arnaldeta de Caboet d’Escaldes estan més relaxats. Durant el mes passat no es va produir cap altercat amb el grup de joves que es reuneix a la zona i en aquest inici de setembre la normalitat es manté.Ningú s’atreveix a afirmar que el conflicte ha desaparegut. De moment atribueixen la tran­quil·litat existent al fet que els joves han marxat amb els pares de vacances i, per tant, no s’han reproduït les reunions vespertines habituals que tant han amoïnat el veïnat, especialment per les constants provocacions que asseguren que reben i per la constància que tenen que és un lloc habitual de compra d’estupefaents.Per això els veïns estan a l’expectativa. No atribueixen la calma a cap actuació especial de la policia i com a molt apunten la possibilitat que el propietari d’un local on es troben els nois i noies hagi intentat posat ordre o, simplement, que el mateix grup hagi tornat del període d’estiu amb una mentalitat diferent.El mes de juliol la policia va identificar un a un el grup de joves que es reuneixen cada dia a l’exterior del local i que havien fet desbordar la paciència dels veïns.A banda d’incrementar el pas de les patrulles per la zona, s’aturaven i demanaven la identificació als joves per tenir-los controlats i aconseguir la pacificació de la zona. També van contactar amb els propietaris del local de restauració perquè tinguin cura i no serveixin begudes alcohòliques als menors.