Actualitzada 02/09/2021 a les 11:02

El nou Codi de Circulació entra en vigor avui i el BOPA recollia ahir els primers reglaments que pengen de la nova legislació i que afecten els permisos de conduir i els centres que formen per obtenir-los. Una de les principals novetats aprovades pel Govern és que desapareix l’opció d’acudir als exàmens per lliure i que serà obligatori passar per l’autoescola. L’executiu ho argumenta per l’experiència acumulada amb persones que segueixen aquesta via o que han de superar l’examen per homologar el seu permís estranger, que ha constatat que necessiten vàries convocatòries per aprovar-lo perquè “molt sovint aquests candidats estan acostumats a conduir vehicles automàtics, i no saben conduir un vehicle amb canvi de velocitats manual”.La nova reglamentació reforça, a més, l’aprenentatge de la part teòrica impulsant la figura del monitor d’aquesta part concreta de la formació. L’argument és que s’ha constatat que amb la irrupció de les noves tecnologies les classes s’han deixat de banda fomentant els tests en línia, però “aquests no garanteixen que l’alumne tingui els coneixements suficients de les normes i els senyals reguladors de la circulació i l’ensenyament teòric de la mecànica de l’automòbil, simplement demostren que l’alumne sap aprovar l’examen”. El monitor de teòrica podrà ser un treballador de l’autoescola format i amb la titulació corresponent (el reglament també fixa les condicions per obtenir-la) però també un tècnic del Govern, i es fixa que les classes hauran de ser almenys 20. De la part d’ensenyar nocions de mecànica se seguirà ocupant únicament el professor de l’autoescola, així com del bloc de pràctiques que ha de culminar amb l’obtenció del permís de la categoria que correspongui.El reglament sobre permisos actualitza en algun cas la nomenclatura dels mateixos i les condicions d’accés en el cas del permís A3, per a motos de gran cilindrada, que passa a anomenar-se A. Si fins ara els titulars d’un permís A2 podien obtenir l’autorització per conduir motocicletes de major potència un cop superats dos anys d’experiència ara necessitaran, a més, superar un examen. Una disposició transitòria de la normativa especifica, però, que els titulars d’un carnet A2 abans de l’entrada en vigor del reglament (avui) poden demanar la categoria A sense passar l’examen obligatori.Les condicions per obtenir un dels permisos per conduir una moto, l’A1 per a vehicles d’una potència màxima de 125, és una de les qüestions que s’han tancat amb el desacord de les autoescoles. I és que la nova normativa fixa que els que s’hi examinin ho hauran de fer amb una motocicleta de canvi manual i no es permetran les de canvi automàtic. Una modificació que genera dubtes entre el sector, que entén que serà una complicació afegida per als alumnes. En tot cas, el reglament els dona un any per disposar de les motos amb embragatge manual.El Govern ha estat abordant la nova reglamentació amb els representants dels centres i sí que s’han escoltat altres demandes, van indicar fonts del sector, que han rebut amb satisfacció que s’hagin vetat els candidats per lliure perquè s’entén que això implica que s’ha après a conduir saltant-se la llei perquè no es pot fer sense tenir carnet.La reglamentació obliga les autoescoles a disposar d’un camp de pràctiques per poder ensenyar l’alumnat a fer les maniobres però es tracta d’una instal·lació que pot ser compartida, com també s’autoritza que es puguin compartir determinats vehicles per tal que puguin abaratir costos. Vehicles que han de cenyir-se, a més, a les dates d’antiguitat fixades. En el cas dels turismes, s’hauran de jubilar als 10 anys. Per a les motocicletes s’amplia als 20 anys mentre que per als vehicles pesants el marge és fins als 32 anys. Fonts del sector van indicar que en el cas dels vehicles pesants la dificultat afegida que tenen és que els han d'adquirir d'ocasió i que les empreses no se'n desfan fins que han passat potser dues dècades, amb la qual cosa necessiten aquest marge més ampli quant a l'antiguitat.Els centres també han de complir l'obligació d'ensenyar amb diligència a l'alumnat i es posa un barem per definir quin centre no complirà aquest deure: aquell amb un percentatge anual d'alumnes aptes que sigui inferior al 20% del resultat de la millor autoescola. 