Una dona és arrestada per no pagar 2.500 euros en estades d'hotels

Actualitzada 05/07/2021 a les 12:40

La policia va detenir una dona de 35 anys com a presumpta autora dels delictes contra l'ordre socioeconòmic -per l'ús fraudulent de targeta de crèdit- i el patrimoni -per estafes a hotels-. La detenció es va dur a terme el passat divendres a Escaldes-Engordany, tot i que el passat mes de maig es va rebre la denúncia, ja que alguna persona ha fet diversos usos fraudulents d'una targeta de crèdit.La dona va ser detinguda presumptament per haver efectuat 13 càrrecs fraudulents de la referida targeta de crèdit -serveis d'internet i altres-, a més d'haver-se allotjat en quatre hotels del Principat i no haver abonat les estades. El perjudici causat és d'aproximadament 1.000 euros amb la targeta de crèdit i 2.500 euros en estades d'hotels.Aquesta va ser una de les 21 detencions que el cos d'ordre va dur a terme durant la setmana passada, de les quals 13 van ser contra la seguretat del trànsit, una contra el patrimoni i set per altres delictes.