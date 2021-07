Sant Julià guanya un nou espai públic

Actualitzada 05/07/2021 a les 06:19

Sant Julià de Lòria tindrà un nou espai obert destinat al lleure al costat de la plaça Major de la parròquia. Les obres començaran avui mateix i es preveu que no s’allarguin més de dues setmanes. En total, el comú destinarà uns 30.000 euros als treballs, que consistiran bàsicament a aplanar el terreny de la parcel·la, en la qual ara no hi ha cap estructura, i arreglar-lo amb grava, alguns arbres per tenir una zona d’ombra i bancs. També s’hi construirà un camp per jugar a petanca, aprofitant que al davant hi ha la llar de la gent gran. L’objectiu és aconseguir un nou espai públic per a la gent de la parròquia que sigui cèntric i en el qual es puguin organitzar diferents esdeveniments.De fet, la voluntat d’iniciar les obres dilluns i que tinguin un període curt d’execució és que els treballs estiguin acabats a finals de mes i els lauredians puguin gaudir del nou espai per la festa major de la parròquia. A tall d’exemple, i per donar a conèixer el nou espai a la població, el comú té la intenció que les havaneres de la festa major es duguin a terme a la nova plaça.Ara fa prop d’un any el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, ja va anunciar que la corporació volia revitalitzar la zona, també pensant en el sector comercial, i recuperar l’esperit que la plaça major havia tingut en el passat. En aquell moment, el comú va anunciar que convocava un concurs públic per contractar un tècnic que acompanyés en el procés per endreçar la zona. L’objectiu era “mantenir l’esperit de plaça Major” i fer-ho de la mà dels propietaris, tal com va indicar Majoral.En concret, el concurs públic buscava reordenar i reparcel·lar un espai que afectava quatre propietaris. Els treballs de reordenació segueixen en marxa i paral·lelament i després d’arribar també a un acord amb els propietaris implicats, la corporació comunal inicia avui les obres per comptar amb aquest nou espai d’ús públic.La voluntat és que l’espai sigui una realitat l’última setmana de juliol, coincidint amb la festa major de la parròquia. Les obres duraran unes dues setmanes.Serà un espai obert amb arbres, bancs i un camp de petanca amb la voluntat de revitalitzar la zona i recuperar l’esperit de la plaça Major.Les obres es faran paral·lelament als treballs que s’estan duent a terme per reordenar la zona i pels quals el comú va treure un concurs l’any passat.