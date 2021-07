MoraBanc i MoraWealth ofereixen un webinari financer

Actualitzada 05/07/2021 a les 06:25

MoraBanc i MoraWealth organitzen un nou webinari financer obert a tothom per analitzar els aspectes a tenir en compte en matèria d’inversió durant aquests mesos d’estiu. Segons va informar l’entitat bancària a través d’un comunicat, sota el títol Perspectives per a les meves inversions, la sessió tindrà lloc demà a les 11 hores i per accedir-hi cal registrar-se amb un enllaç d’accés que es pot trobar a les xarxes socials de MoraBanc. La sessió s’estructurarà en cinc preguntes i respostes i s’atendran els dubtes que formulin els assistents. El seminari anirà a càrrec d’Albert Garrido, responsable de Gestió Discrecional de Carteres de MoraBanc i de Miguel Ángel Villoslada, director de Gestió de Carteres de MoraWealth. Aquest no és el primer webinari que ofereixen, ja que des de l’inici de la pandèmia n’han fet diversos sobre temes relacionats amb la inversió, la fiscalitat, les eines digitals i les opcions comercials.