La policia deté un jove de 21 anys per agredir el seu pare

La policia va detenir un jove de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els fets van succeir durant la nit de dimarts, a les 22:30 hores, a Escaldes-Engordany, quan el cos va ser requerit en un domicili particular per una discussió entre un fill i el seu pare, la qual va derivar en una agressió del detingut envers el seu progenitor.Un altre home de 25 anys va ser detingut a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral i la llibertat. Els agents van ser requerits el passat dimecres en un domicili particular, ja que el jove va accedir al domicili de la seva exparella, moment en el qual es va iniciar una discussió entre el detingut i la mare de la interessada, que va acabar en una agressió i amenaces.En un altre cas que va tenir lloc a Escaldes-Engordany, un altre home resident de 44 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. La policia va ser requerida en un domicili particular per una discussió la qual va derivar en una agressió per part del detingut envers la seva parella.Pel que fa a la resta del balanç policial de la setmana, el cos d'ordre públic va detenir 21 persones. D'aquestes, 13 van ser denunciades per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, una contra el patrimoni i 7 per altres delictes.