El Govern està a punt de tancar el text legislatiu que regula el model participatiu per costejar projectes empresarials o el ‘coliving’

El projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació enfila el camí per ser validat pel Consell de Ministres i entrar a tràmit parlamentari. Una eina legal pensada per atreure talent, segons va anunciar el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, fa una parell de mesos. Regula àmbits que s’associen a projectes empresarials innovadors, start-ups i iniciatives relacionades amb les noves tecnologies. Des del vessant del finançament, als entorns de treball i també l’habitatge. A Andorra ja hi ha espais de coworking –que també entren en aquesta regulació– però el projecte de llei, segons ha pogut saber el Diari, també regula el

#1 Andorrans

(05/07/21 06:56)