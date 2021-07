Andorra Business obre les inscripcions per al projecte Tàndem FP

Actualitzada 05/07/2021 a les 09:35

Andorra Business ha obert el termini per presentar les inscripcions per participar en el projecte Tàndem FP. Les empreses interessades poden fer la sol·licitud fins al 23 de juliol posant-se en contacte amb l'entitat.La sisena edició del projecte educatiu s'iniciarà al setembre i la selecció de les empreses i els reptes per als alumnes de Formació Professional d'Aixovall es farà aquest mes. Tàndem és una iniciativa dels ministeri d'Educació i Andorra Business perquè els alumnes treballin noves formes d'aprenentatge apropant-se al món de l'empresa ja que han de desenvolupar un projecte per trobar la solució al repte real que hagi plantejat l'empresa, que té l'oportunitat d'incorporar al negoci el resultat de la feina dels estudiants.