Andbank incorpora 12 joves al programa de pràctiques d'estiu

Actualitzada 05/07/2021 a les 12:26

Una dotzena de joves s'han incorporat al programa de pràctiques d'estiu d'Andbank per treballar a les oficines del país, nou d'ells, i als serveis centrals en els àmbits operatiu i de serveis. L'entitat remarca que els joves s'integraran al món laboral amb professionals de diferents departaments i reforçaran els equips del banc durant els mesos estiuencs fent tasques de suport.El projecte Andbank Trainee Program es va crear per "donar suport al talent jove i a la seva ocupabilitat a través d'integrar-se totalment dins del món laboral". L'entitat destaca que els participants obtenen experiència i eines i competències professionals, a més de "completar la seva formació, treballar en equip i gestionar projectes fonamentals per al seu futur laboral".Els dotze joves han estat seleccionats entre 70 sol·licitants i amb aquesta setena edició del programa ja hi ha més de 145 participants en les pràctiques d'estiu d'Andbank. Els requisits per entrar al programa són cursar 2n d'estudis relacionats amb l'Administració d'Empreses, Economia, Enginyeria o Dret, entre d'altres i tenir nacionalitat andorrana o ser resident al Principat.