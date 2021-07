MoraBanc i Morawealth ofereixen un nou webinar financer per tothom

Actualitzada 04/07/2021 a les 17:41

MoraBanc i Morawealth organitzen un nou webinar financer obert a tothom per analitzar els aspectes a tenir en compte en matèria d’inversió durant aquests mesos d’estiu. Segons informa l'entitat bancària en un comunicat, amb el títol "Perspectives per a les meves inversions" la sessió tindrà lloc el dimarts 6 de juliol a les 11h i per accedir cal registrar-se amb un enllaç d’accés que es pot trobar a les xarxes socials de MoraBanc.La sessió s’estructurarà en cinc preguntes i respostes i per acabar es respondran els dubtes que formulin els assistents.El webinar anirà a càrrec d'Albert Garrido, responsable de Gestió Discrecional de Carteres de MoraBanc i de Miguel Angel Villoslada, director de Gestió de Carteres de MoraWealth.Aquest no és el primer webinar que ofereix Morabanc, l'entitat explica que des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19 se n'han fet diversos tant per a clients com pel públic general sobre temes relacionats amb la inversió, la fiscalitat, les eines digitals i diferents opcions comercials per als negocis.