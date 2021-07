Andorra Turisme va repartir mascaretes a tots els assistents al concert

L’artista espanyola Mónica Naranjo va agafar ahir el relleu del millor DJ del món, el neerlandès Armin van Buuren, qui va fer vibrar les prop de 4.000 persones que es van congregar a la plataforma de Soldeu per a la celebració del primer concert de l’Andorra Mountain Music. Des d’Andorra Turisme no van saber confirmar quantes entrades es van vendre per a l’actuació de Naranjo, ja que fins a última hora encara s’estaven gestionant les últimes compres a taquilla del segon espectacle del festival. Des de l’organització també es van repartir mascaretes a tots els assistents al concert per prevenir