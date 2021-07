L'obertura del Funicamp dona el tret de sortida a l'estiu

Actualitzada 04/07/2021 a les 06:18

Encamp va inaugurar ahir la temporada d’estiu del Funicamp, carregat de novetats que facilitaran el lleure als visitants de la parròquia. D’entrada, el comú ha reforçat el servei d’autobusos amb tres vehicles que, a diferència de l’any passat, faran trajectes circulars cada 15 minuts. A més, un dels automòbils permetrà l’accés a les persones que vagin amb gossos. El circuit portarà els visitants de l’orri del Cubil, on un guia els farà una explicació de manera gratuïta, passant pel llac dels Pessons, fins a l’acabat de restaurar orri d’Encenrera. Una altra de les novetats és l’entrega d’un tiquet vàlid per a un refresc als bars de la parròquia en comptes del val d’un euro de descompte d’edicions anteriors.La temporada d’estiu del Funicamp s’allargarà fins al 12 de setembre i el comú preveu que hi passin unes 15.000 persones, una xifra molt similar a la de l’any passat.