L'economia andorrana va ser la més danyada d'Europa per la Covid

Actualitzada 04/07/2021 a les 05:46

L'economia del Principat ha estat la més perjudicada per la pandèmia entre els països europeus, segons l'agència d'avaluació de crèdit internacional Fitch Ratings. "La pandèmia va afectar greument Andorra, un microestat dependent del turisme, que va experimentar la contracció econòmica més forta de l'Europa Occidental amb una caiguda del 12% el 2020, gairebé el doble de profunda que la mitjana dels països amb ràting BBB com el Principat que va ser del 6,5%", assenyala Fitch Ratings en un informe fet públic aquesta setmana sota el títol Què volen saber els inversors: la resposta a la política de pandèmia d'Andorra i els desafiaments que hi ha a continuació.A l'informe afegeixen que "els riscos per a la qualitat d'actius del sector bancari andorrà també són més elevats que a qualsevol altra part d'Europa, tenint en compte la concentració de la cartera de préstecs i l'elevada ràtio de morositat, amb un 7,3% a finals de 2020. Això es compara amb la mitjana de ràtio BBB estimada per Fitch del 3,4% i l'agregat de la Unió Europea al 3,2%, ambdós per al 2020".Tot i això, l'agència valora les mesures adoptades pel Govern per fer front al coronavirus, com l'accés al Fons Monetari Internacional (FMI) i la primera emissió de bons internacionals per millorar la capacitat de recuperació de l'economia i contribuir a mitigar els efectes de la pandèmia. "No obstant això, persisteixen reptes substancials a causa de l'estructura econòmica del país i de majors riscos per a la qualitat dels actius en comparació amb els països europeus", indica Fitch Ratings, que recorda que "davant del xoc pandèmic, el Govern va accelerar les reformes institucionals que van pal·liar algunes de les principals debilitats creditícies d'Andorra, com ara una base de finançament reduïda, un venciment mitjà del deute molt curt i dèficits de dades estadístiques".L'agència d'avaluació de crèdit internacional destaca que el Principat "ha abordat aquests reptes amb una ampliació substancial de les fonts de finançament, inclosos els préstecs amb bancs estrangers i institucions financeres multinacionals, així com l'emissió inaugural d'eurobons de 500 milions d'euros realitzada l'abril passat".També destaquen que la pertinença al Fons Monetari Internacional va conduir a la publicació d'estadístiques de la balança de pagaments que milloren la força de la posició externa d'Andorra. "Amb el pas del temps, l'assessorament tècnic de l'FMI també podria proporcionar un cert suport als esforços del Govern andorrà per enfortir la supervisió bancària i fer front als desafiaments del crèdit a llarg termini", afegeix Fitch Ratings.L'agència assenyala que "el registre de la prudència fiscal d'Andorra va donar al Govern un ampli espai fiscal per respondre a la crisi econòmica provocada per la Covid-19" i es mostren "confiats" que a mesura que disminueixi el cop, la ràtio deute-Producte Interior Brut (PIB) del Principat s'estabilitzarà al voltant del 48% del PIB (per sota de la mitjana BBB del 53%) i tornarà a una trajectòria descendent.L'informe elaborat per Fitch Ratings posa en relleu la vulnerabilitat d'Andorra davant d'un rebrot que portés a nous confinaments i tancaments de fronteres a Espanya i França en no ser membre de la Unió Europea. Alerten que la mobilitat a les fronteres en aquests dos països dependrà del progrés de la vacunació i de l'eficàcia dels vaccins davant les noves variants del virus.