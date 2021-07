El Roser d'Ordino acaba una hora abans per les aglomeracions

Actualitzada 04/07/2021 a les 13:10

El Roser d'Ordino va acabar ahir una hora abans del previst, a mitjanit, perquè hi havia una gran aglomeració de gent i era difícil poder mantenir les mesures de seguretat establertes per la Covid-19. Des de la Comissió de festes asseguren al Diari que hi havia un protocol creat per seguir les mesures de seguretat establertes "però hi va haver tanta afluència de gent que no vam ser capaços de mantenir les mesures de seguretat i per això, vam tancar la festa una hora abans de la que teníem permesa per Salut, per evitar que tot s'agreugés més". A més, afegeixen que des de l'escenari "vam dir al DJ que recordés que el protocol exigia l'ús de la mascareta". La comissió afirma que fins a les 23h tot estava controlat, però va ser a partir de les 00h quan la situació va començar a ser preocupant i van haver de tancar. La policia, per la seva banda, afirma que no va haver de fer cap mena d'intervenció.Durant el dia d'avui portaran a terme una reunió amb el comú d'Ordino per valorar el que va anar bé i el que no va funcionar i faran un comunicat a través de les xarxes socials.