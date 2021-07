Clément Mignon i Ellie Salthouse guanyen l'Ironman

Actualitzada 04/07/2021 a les 13:30

El nadador francès de 28 anys Clément Mignon i la triatleta austriana de 28 anys Ellie Salthouse han estat els primers a completar la Cursa Triatló Ironman 70.3 Andorra que clou l'Andorra Multisport Festival.Mignon que ho ha fet amb 4 hores i 22 minuts, és triatleta professional, a més de vicecampió del triatló de llarga distància de França Elite 2020 i guanyador del Triatló Royan 2020. Ellie Salthouse que ha travessat la línia de meta amb 5 hores i 10 minuts és triatleta professional.El segon classificat ha estat l'italià Michele Sarzilla amb 4 hores i 24 minuts; i el tercer l'australià Cameron Wurf amb 4 hores i 25 minuts. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol han posat la medalla a Mignon i Salthouse a la línia de meta. La competició ha començat aquest matí a les 7.25h amb els 1.900 metres de natació al Llac d'Engolasters amb prop de 800 participants.

Dispositiu preventiu

Protecció Civil ha activat el centre de coordinació del dispositiu preventiu de seguretat i sanitari per fer el seguiment de la triatló per tal de millorar la resposta en cas d'incident, que ha estat format per la Policia, el SAAS, les Ambulàncies Carlemany, el Departament de Mobilitat, els Bombers, els Banders, la Creu Roja Andorrana i el Servei de circulació.