Andorra dona suport a l'impost de societats del 15% a grans empreses

Actualitzada 04/07/2021 a les 06:19

Andorra valida l’aplicació global d’un impost de societats del 15% a grans empreses i multinacionals. En el pacte aprovat aquesta setmana per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), al qual donen suport un total de 130 països, entre els quals es troba el Principat, s’estableixen pilars fonamentals i persegueix que les grans multinacionals paguin impostos a totes les jurisdiccions on exerceixen activitat, independentment o no que hi tinguin establertes seus socials. La idea és que aquest tipus mínim del 15% sigui d’aplicació únicament a aquelles multinacionals que facturin més de 750 milions d’euros anuals, com Google o Amazon.Cal recordar que el ministre de Finances, Eric Jover, va tranquil·litzar sobre l’impacte al país, on el tipus és del 10%, i va afirmar que la tipologia de societats que es veuran afectades són molt diferents de les que hi ha al Principat.