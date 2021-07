Risc alt d'incendis al sud del Principat per la pujada de les temperatures

Actualitzada 03/07/2021 a les 06:36

El perill d’incendi forestal se situava ahir en nivell alt de 3 sobre un màxim de 5 “al fons de la vall de la part sud del territori”, segons van comunicar els bombers. La previsió era de perill moderat a la resta del territori però des del cos antiincendis es va advertir que la tendència del nivell de risc va en augment per la pujada de temperatures que s’està experimentant.El nivell 3 fixa que s’ha d’estar “vigilant” i consultar el mapa de perill d’incendis i les actualitzacions i seguir la previsió meteorològica. Protecció Civil recorda que en aquesta situació de risc no s’han de llançar llumins ni burilles enceses i a la muntanya s’han de recollir bé totes les deixalles a més de consultar l’estat de les barbacoes dels berenadors i fer foc només en llocs autoritzats. Per ara tots els berenadors del país estan oberts. L’estat d’aquests punts on es poden fer barbacoes també es pot consultar a la pàgina web incendis.ad.