L’Andorra Moutain Music es reprèn avui amb l’actuació de l’artista espanyola Mónica Naranjo a la plataforma de Soldeu a partir de les 21 hores. Abans (a les 18 hores) s’ha programat un prexou a càrrec d’Ángel de Andres. La intèrpret, tal com publicita el festival promogut per Andorra Turisme per tal d’atreure visitants al Principat durant el mes de juliol, oferirà al públic un concert “íntim i molt especial”.