Joao de Melo acusa la Cambra de riure's dels andorrans

El vocal del Partit Socialdemòcrata d'Andorra, Joao de Melo, fins fa poc coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d'Andorra (JSA) des del 2019, de qui Maria Nazzaro va prendre el relleu, ha compartit mitjançant les seves xarxes socials una opinió envers la insistència de la Cambra de Comerç en la construcció d'un aeroport nacional.Tot i l'informe desfavorable de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI), la Cambra reitera la necessitat d'un aeroport per "desenclavar" el país. Davant d'aquesta postura, Joao de Melo, vocal del comitè executiu del PS, ha dit a través de Twitter: "A la Cambra viuen a un món paral·lel. O allà tenen accés a substàncies rares. el que està més clar és que se'n riuen dels andorrans. Deixeu de dir bajanades si us plau i centreu-vos a fer el millor per les empreses. Si voleu un accés per Andorra parleu amb AndRail".