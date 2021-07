Escaldes acull l'Andorra Fitness Challenge amb 600 participants

Actualitzada 03/07/2021 a les 12:00

L’Andorra Fitness Challenge ha donat el tret de sortida a dos dies de proves de força, resistència i habilitat a Escaldes-Engordany amb el crossfit més competitiu. És el primer cop que la parròquia escaldenca acull aquest esdeveniment que per primera vegada abandona la costa i arriba a Andorra per assegurar la diversió a la competició.L'esdeveniment s'ha dut a terme al Prat del Roure i compta amb prop de 600 participants de 149 equips que competeixen per sumar la màxima puntuació possible pel campionat de la Fitness Challenge League Cent i determinar quin és el club més en forma.