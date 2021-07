Els nous contagis augmenten fins a 12 i els actius, a 75

Actualitzada 03/07/2021 a les 06:26

Els nous contagis de Covid van experimentar ahir un lleuger increment respecte a les dades dels últims dies. Se’n van diagnosticar 12 més, situant el total de casos de Covid-19 des del març del 2020 en 13.930. Les noves altes van ser set i des de l’esclat de la pandèmia sumen 13.728. El nombre de malalts amb el virus actiu va augmentar a 75 persones, cinc més respecte a l’actualització de dijous.La pressió hospitalària seguia sent nul·la, sense cap pacient ni a l’hospital ni tampoc a la planta Covid d’El Cedre. Des de fa setmanes que no s’ha de lamentar cap víctima mortal. La pandèmia ha provocat 127 morts des del març del 2020.Amb relació al balanç de vacunació, ahir no hi va haver actualització perquè no s’administraran nous vaccins fins dilluns, quan han de començar les segones punxades de Pfizer al col·lectiu més jove. Fins que no arribin noves remeses (se n’esperen procedents de França i Portugal) no es podran administrar més primeres dosis. El que sí que està actiu des de dijous al mateix recinte del centre de vacunació (però amb circuits diferenciats) és l’stop lab per fer les proves diagnòstiques. La Creu Roja continuarà fent tests amb l’stop lab mòbil de dilluns a divendres durant el juliol i l’agost.