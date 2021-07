Els locals de nit veuen insuficient obrir fins a la una de la nit

Actualitzada 03/07/2021 a les 06:47

Des de dijous passat que bars i restaurants poden obrir fins a la una de la matinada. Una ampliació horària que també s’aplica a locals d’oci nocturn, com ara pubs, que estiguin funcionant com a bar o que ho vulguin fer. Però per al sector la mesura segueix sent insuficient i, a més, es queixen que el Govern ha incomplert el compromís de deixar-los obrir fins a les tres de la matinada. Carlos Nascimiento, representant del col·lectiu, assegura que “ens van prometre que obriríem fins a les tres a partir de l’1 de juliol i s’han tirat enrere, nosaltres no tenim la culpa de l’evolució del virus”, es plany. El sector considera que la mesura els hauria donat oxigen i que els bars i restaurants, que poden estar operatius des de bon matí, podrien haver mantingut l’obertura fins a la mitjanit i deixar més marge als qui serveixen copes i així “tothom treballi”.Tampoc no està tancat encara com es duran a terme les proves pilot per assajar la reobertura de les discoteques amb protocols anti-Covid. En principi han de ser en dos locals d’Andorra la Vella, Eivissa Experience i Kapital, i la previsió inicial era que es fessin durant aquest mes de juliol. “Encara està per definir quan es fa i els protocols”, va indicar Nascimiento. La intenció és que els clients puguin entrar sense mascareta sempre que acreditin la vacunació o, en els seu defecte, que presentin un test negatiu. El sector està pendent de noves reunions amb els ministeris de Salut i Economia per resoldre aquestes qüestions. Entretant, els negocis poden seguir mantenint la plantilla en ERTO i beneficiant-se d’ajuts al lloguer o la quota hipotecària que cobreixen el 75% de la mensualitat amb un topall de 2.000 euros.En tot cas, la previsió és que no es pugui plantejar una reobertura normalitzada fins al setembre perquè els mateixos negocis entenen que l’estiu és una època fluixa per a ells a conseqüència de les vacances del públic nacional i la competència de les festes majors. Ahir a la nit va arrencar el Roser d’Ordino amb una agenda limitada a la traca i el repic de campanes, però avui i fins dilluns ja hi haurà actes durant tota la jornada i fins a la nit, amb un horari de tancament que s’assimila als locals, la una de la matinada, que és una de les directrius del ministeri de Salut. Es recuperen concerts nocturns després que l’any passat no se celebressin per la pandèmia però amb un protocol Covid que pretén evitar contagis. La mascareta serà obligatòria i el recinte on es faran les actuacions (la plaça d’Ordino) estarà prohibit beure, menjar o fumar perquè ningú no es tregui la protecció facial. La zona s’ha delimitat amb tanques i també s’hi farà un control d’aforament per evitar aglomeracions. A més, la comissió de festes no munta cap barra i qui vulgui consumir ho haurà de fer en els locals de la zona oberts, així, van assenyalar des de l’organització “també ajudem a donar vida als negocis del poble”.Avui al matí estan programades un parell de curses (l’ECOA i la cursa patitos al riu Segudet, a les 11 i les 12, respectivament) i a la tarda (19 hores, a la plaça) hi haurà l’actuació del mag Toni Zamora dirigida als més petits. Els concerts arrencaran a les 19 amb Rumbaland i continuaran amb Sweet Pensil (20.30 hores) i DJ Montalvo (22 hores).S’han de dur a terme en dues discoteques d’Andorra la Vella (Kapital i Eivissa Experience) però encara s’han de tancar les dates i els protocols sanitaris.És l’horari límit per a restaurants i bars i locals de nit que funcionin com a bar. També per a les festes majors. Avui s’estrena el Roser d’Ordino.El recinte on es faran els concerts a Ordino s’ha limitat amb tanques i no es podrà ni beure, ni fumar, ni menjar, perquè ningú no es tregui la mascareta.