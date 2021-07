Els ingressos per importacions al juny superen els del 2019

La reactivació es deixa notar a l’entrada de mercaderies, que supera nivells prepandèmia

Els ingressos de la duana han experimentat un creixement notable al juny, doblant els del mateix mes del 2020 –encara molt tocat pel confinament i la pandèmia– però, el que és més significatiu, superant els del 2019. El darrer mes s’han recaptat 15 milions d’euros, pels 7,4 de l’any anterior i els 13,4 del 2019. L’acumulat del primer semestre, però, encara està lluny d’assolir les dades prepandèmia. Entre el gener i el juny s’han ingressat 63 milions, ja per sobre dels 62,6 del 2020 però encara un 36,2% per sota del 2019, quan la quantitat assolida fregava els 99 milions.



