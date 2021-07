Un centenar de treballadors manté l'ERTO

Actualitzada 02/07/2021 a les 06:20

La nova Llei dels ERTO va entrar en vigor ahir restringida a dos sectors econòmics, els que compleixen les directrius de la nova normativa: o bé que estan tancats per decisió del Govern o que encara pateixen un impacte negatiu notable per les restriccions derivades de la pandèmia. Són l’oci nocturn, que encara no ha pogut reprendre l’activitat, i les agències de viatges, que encara pateixen els efectes de les limitacions del turisme. La previsió que té el Govern és que un centenar de treballadors podrien continuar o bé amb el contracte suspès o bé fent una jornada reduïda, que no vol dir que tots s’hi acabin acollint, van remarcar. L’executiu també va aprovar el decret que oficialitza des d’ahir la possibilitat que els treballadors d’aquests dos sectors puguin continuar emparats en aquest règim que suposa que l’administració assumeix part del seu salari. Un decret que fixa que aquesta condició la podran mantenir fins al 31 d’agost.La progressiva arrencada de l’economia que ha suposat la reactivació de la mobilitat i, en conseqüència, del turisme ha provocat que ja des del mes de maig treballadors que estaven en ERTO s’hagin anat reincorporant als llocs de feina. A mitjan mes de juny, el ministre portaveu, Eric Jover, exposava com a símptoma de la reactivació que en quinze dies més de 2.000 treballadors havien sortit de l’ERTO. Llavors es mantenien amb suspensió o amb la jornada reduïda 2.201 empleats. La xifra ha seguit disminuint en els darrers dies del mes de juny. Però el dia 30, el darrer del període, encara quedaven 703 treballadors amb la suspensió total del contracte de treball i 1.076 en reducció. Un total de 1.779 assalariats que en la seva majoria deixaven des d’ahir d’estar en ERTO.Les suspensions de contracte van entrar en vigor el maig del 2020 per aturar la destrucció de llocs de treball per la pandèmia i en els moments més crus de la crisi sanitària més de 10.000 treballadors es van veure afectats. La primera data de caducitat era el 31 de desembre, entenent que llavors l’impacte de la pandèmia seria molt menor. Però la tardor va comportar noves restriccions a conseqüència dels rebrots de la infecció i amb una temporada turística d’hivern pràcticament inexistent, es va haver d’aprovar una nova llei per emparar aquelles empreses i sectors greument perjudicats per la pandèmia com ara l’hostaleria i el comerç. Una nova llei que tenia vigència fins al 30 de juny i que ha quedat substituïda per la nova, en vigor des d’ahir i pensada per seguir cobrint els sectors que encara poden veure’s greument afectats per una crisi sanitària que encara no està resolta. Serà el Govern a través de decrets que anirà determinant si hi ha sectors que encara compleixen amb els criteris de la llei.Les suspensions de contracte han donat aire al sector turístic però ara que els hotels reprenen l’activitat s’han trobat amb problemes per cobrir les plantilles. Ahir el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, va repetir el missatge que la “prioritat” per al Govern és que les més de 800 persones que estan inscrites al servei d’Ocupació en trobin i no recórrer a contractacions a l’estranger. Gallardo va exposar que el que s’està avaluant són els motius pels quals “s’està produint aquesta impossibilitat de quadrar els demandants de feina amb les ofertes”.