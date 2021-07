Set nous contagis, 70 casos actius i 1.417 noves vacunes

Actualitzada 02/07/2021 a les 07:38

L’evolució de la pandèmia segueix sense patir daltabaixos. Ahir el ministeri de Salut va comunicar la detecció de set contagis nous per Covid-19 des de dimecres, una dada que elevava a 13.918 els casos totals per coronavirus des de l’inici de la pandèmia. El menor nombre d’altes (ahir només se n’havia donat una) en comparació amb els contagis nous va tornar a provocar un augment dels actius. Ahir eren sis persones més que dimecres, un total de 70 malalts actius. Una jornada més no hi havia cap pacient ingressat ni a l’hospital ni la planta Covid habilitada a El Cedre. Les defuncions es mantenen des de fa setmanes en 127.Pel que fa a l’impacte en la població escolar ja no hi ha cap aula confinada completament. Ahir hi havia una aula sota vigilància activa parcial i dues en vigilància passiva. El curs s’acaba avui amb la finalització de les classes de primària.Quant als vaccins administrats la nova actualització eleva a 70.018 les dosis administrades, 1.417 més que les que s’havien posat dimecres. Amb les noves injeccions hi ha 43.008 persones amb almenys una dosi i 27.010 amb la pauta completa. Un augment respecte a la darrera actualització –facilitada pel ministre de Salut en l’actualització de dimecres– de 1.217 primeres dosis i 300 de segones.No hi ha cap canvi substancial en l’actualització epidemiològica però el ministre de Salut ja va advertir d’un rebrot a conseqüència de la variant Delta, de la qual ja s’han diagnosticat almenys quatre casos.