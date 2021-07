Salut registra 12 positius

Actualitzada 02/07/2021 a les 11:49

El nombre d'afectats per la Covid-19 torna a estar a l'alça amb 12 contagis nous detectats en les últimes hores, que situen el total de casos en 13.930 persones segons ha anunciat el Govern. La xifra de malalts actius puja a 75 persones, cinc més que ahir.L'actualització sanitària recull 7 noves altes fins arribar a 13.728 i les defuncions es mantenen a 127. L'hospital segueix sense tenir cap persona ingressada per SARS-CoV-2 ni a planta ni a la UCI. Tampoc hi ha cap ingrés a la planta COVID-19 habilitada al Cedre.En quant a les vacunes, en les últimes hores no s'han administrat noves dosis, el que manté la xifra total des de l'inici del Pla de vacunació a 70.018 unitats, igual que ahir.