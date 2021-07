Perill alt d'incendis al sud del país

Mapa de previsió de focs forestals per avui

Actualitzada 02/07/2021 a les 10:01

El perill d'incendis forestal se situa avui en nivell alt de 3 sobre 5 "al fons de la vall de la part sud del territori", segons ha anunciat el cos de bombers en la pàgina incendis.ad. La previsió és de perill moderat a la resta del Principat i el cos alerta que la tendència del nivell de risc va en augment perquè tot i les "abundants precipitacions" que s'han registrat al juny "part dels combustibles fins poden mostrar-se disponibles a causa de l'acumulació de vàries jornades d'estabilitat i temperatures a l'alça".El nivell 3 fixa que s'ha d'estar "vigilants" i consultar el mapa de perills d'incendis i les actualitzacions i seguir la previsió meteorologica. El servei anuncia per avui una jornada de sol amb temperatures màximes de 29 graus a Andorra la Vella i tot i que a la tarda creixeran els núvols no deixaran precipitacions.Protecció Civil recorda que en aquesta situació de risc no s'han de llançar llumins ni burilles enceses i a la muntanya s'han de recollir bé totes les deixalles a més de consultar l'estat de les barbacoes dels berenadors i fer foc només en llocs autoritzats.