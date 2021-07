Pallarés destaca els mecanismes d'Andorra per fomentar la igualtat de gènere

Actualitzada 02/07/2021 a les 17:02

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha participat en el Fòrum Generació Igualtat, que se celebra a París entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Segons informa Govern, aquest esdeveniment és una trobada mundial en pro de la igualtat de gènere convocat per ONU Dones i copresidit per França i Mèxic en col·laboració amb la societat civil, de fet es va inaugurar a la Ciutat de Mèxic i ara culminarà a la capital francesa.Pallarés ha destacat durant la seva intervenció, que ha estat telemàtica, la importància de potenciar canvis substancials per a l'assoliment real de la igualtat de gènere i que s'han d'aconseguir amb la implicació de la societat civil, governs i organismes internacionals. En aquest sentit, l'executiu explica que la ministra ha volgut recordar que Andorra s'ha alineat amb els avanços internacionals en l'àmbit legislatiu signant l'any 1997 i ratificant la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de tot tipus de discriminació envers les dones (CEDAW) i el Conveni d’Istanbul el 2014. A més, ha volgut afegir que al Principat s’han aprovat legislacions pròpies com la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i domèstica, o la Llei per a la igualtat de tracte i nodiscriminació. Així com el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) com a recurs conegut per la població. D'altra banda, Palla´res també ha fet referència al telèfon gratuït 181 amb atenció 24h tots els dies de l'any pels professionals del SAVVG.