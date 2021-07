Nous centres de formació de català durant l'estiu

Actualitzada 02/07/2021 a les 11:55

El Departament de Política Lingüística diversifica l'oferta formativa amb l'obertura de dos centres de català durant l'estiu. Segons informa Govern en un comunicat, l'Àrea de Llengua Catalana del Ministeri de Cultura ofereix la possibilitat de començar a aprendre o millorar el nivell de la llengua oficial, tant escrit com oral, amb la voluntat de facilitar l'aprenentatge de català a tothom durant els mesos d'estiu. El servei és gratuït i de lliure accés i es podrà fer des d'Escaldes-Engordany i des d'Encamp del 5 al 23 de juliol i del 2 al 31 d'agost.L'executiu informa que als centres s'hi poden preparar tots els nivells de llengua catalana, des de l'A1 fins al C2. A més s'hi pot estudiar presencialment o es pot emportar el material a casa, així com enviar textos pràctics per correu electrònic i les professores els tornen corregits. També es poden organitzar grups de conversa per practicar l'oralitat.A Encamp, el Centre és a l'antic Hotel Rosaleda, l'actual Ministeri de Cultura i a Escaldes-Engordany, el Centre és a l'avinguda Esteve Albert, 4.