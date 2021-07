L'UdA acollirà la defensa de cinc tesis doctorals

Actualitzada 02/07/2021 a les 13:28

La Universitat d'Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres el XIII Seminari de recerca, una jornada per donar a conèixer les 23 persones que actualment segueixen el programa de Doctorat de l'UdA i que durant els propers mesos la Universitat acollirà les defenses de fins a cinc tesis doctorals acabades de realitzar. Segons l'ens acadèmic, des de l'inici del programa, fa 11 anys, 13 persones s'han doctorat per la Universitat d'Andorra i el 61% d'aquestes estan codirigint tesis doctorals.La cap de l’Escola Internacional de Doctorat, Virginia Larraz, ha explicat que enguany s’ha batut el rècord de preinscripcions al programa de Doctorat de l’UdA, i que després de la primera selecció, vuit projectes opten a iniciar el programa, d’una durada de tres anys. Durant la celebració del seminari també s’ha anunciat un nou ajut d’investigador en formació, que s’assignarà durant el curs 2021-2022 a un dels cinc grups de recerca de l’UdA (Salut, Educació, Llengües, Economia Financera o Tecnologia).Segons l'UdA, el seminari de recerca ha comptat amb quatre taules rodones per parlat de temes transversals de la recerca com el treball de camp, la transferència del coneixement, l’ètica, i la col·laboració entre els grups. En total s’han presentat 13 projectes d’investigació que s’estan desenvolupant des dels grups de recerca de la Universitat i des del programa de Doctorat.