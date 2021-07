El Consell General acollirà el debat d'orientació política del 14 al 16 de setembre

Actualitzada 02/07/2021 a les 06:36

La junta de presidents dels grups parlamentaris que es va celebrar ahir va acordar les dates del debat d’orientació política del Govern. La sessió, que comença amb la intervenció del cap de l’executiu, tindrà lloc al Consell General els dies 15, 16 i 17 de setembre. La junta de presidents també va determinar designar competent la comissió legislativa d’Afers Socials i Igualtat per conèixer el projecte de llei del pla d’estadística 2022-2025; designar a la comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient per conèixer el projecte de llei d’economia circular (LEC); designar a la comissió legislativa d’Economia per conèixer el projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública del Centre de Tractament de Residus d’Andorra com a instrument de gestió directa, i designar la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports per conèixer la proposició de llei de taxes de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.