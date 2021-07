Campanya de controls d'alcohol i droga als conductors

Actualitzada 02/07/2021 a les 06:49

La policia inicia a partir de dilluns i fins al 8 d’agost una nova campanya de controls d’alcohol i drogues per part dels conductors. La iniciativa té la finalitat de disminuir la sinistralitat a les carreteres seguint les línies marcades en el pla d’actuació del departament de policia. Segons va informar ahir el cos de seguretat, aquesta campanya respon a la responsabilitat d’ordenar controls preventius d’alcoholèmia previstos al Codi de Circulació. Així, els controls tindran lloc des de les set del matí de dilluns fins a les set de la tarda del 8 d’agost. Aquests controls, assenyala la policia, segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior, a fi de millorar la seguretat viària en general, reduir el nombre d’accidents provocats pel consum d’alcohol i sensibilitzar els conductors del risc que comporta.En aquest context, es tindrà en compte la franja mínima punible en matèria administrativa, que se situa per sobre dels 0,2 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Pel que fa a la responsabilitat penal, es recorda que el vigent Codi Penal fixa les taxes d’alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals. La policia pot detenir els conductors que superin la taxa permesa així com aquells que ho facin sota la influència d’estupefaents que creïn un perill concret per a la circulació i els que refusin sotmetre’s a la prova.