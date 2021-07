Angelica Turroni nova presidenta del Rotary Club

Actualitzada 02/07/2021 a les 12:12

Angelica Turroni, fundadora de l’Associació Italiana d’Andorra, promotora d’activitats culturals i ex cònsol emèrita d’Itàlia a Andorra, ha estat anomenada nova presidenta del Rotary Club d'Andorra fins al pròxim juliol del 2022. Durant l'acte, segons informa informa el club, l'antic president Francesc Compte, va fer un repàs de l'any rotarià, marcat per la pandèmia i posant en valor la participació del club en diversos programes de col·laboració amb la Creu Roja i el Banc dels aliments, entre d'altres.La cerimònia va comptar amb la presència d’Alain Beato, president de la Fundació Rotary del districte francès 1700, del qual Andorra forma part. Beato va elogiar la nova presidència així com la presència de dones en la nova junta. Aquest la formarà, Joan Albert Montané com a Vicepresident, Josep Duró com a tresorer, Carlota Vallvé com a secretària, Carles Magdaleno com a cap de protocol, Ramon la Cueva com a cap de la Fundació Rotary, Anna Olsina com a cap de projectes i relació amb premsa i com a vocals Alberto Rossi.La nova presidenta, segons el club, va remarcar en el seu discurs la voluntat que el Rotary estigui al costat de les famílies amb necessitats, més ara amb el sotrac de la pandèmia, fent accions directes.