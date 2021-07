Visita de Pallarès a la fundació Nostra Senyora de Meritxell

Actualitzada 01/07/2021 a les 19:15

Judith Pallarés, ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, ha visitat aquesta tarda la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) per conèixer així les noves instal·lacions de la residència Albó i els espais destinats als serveis d’atenció diürna. Celine Mandicó, directora general de la Fundació, i Teresa Milà, secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, han acompanyat la ministra. Elisabeth Tugues, directora dels serveis d’atenció residencial i habitatge, s'ha incorporat a la visita durant el trajecte per mostrar l'espai després de la reforma integral del 2018.Pallarés ha destacat els grans canvis, assenyalant que "la residència Albó ha millorat respecte als darrers anys" i que "és un espai més espaiós i acollidor que ha sabut adaptar-se a les necessitats dels usuaris residents". Més endavant, s’ha unit la directora dels serveis d’atenció diürna i educativa, Àgatha Moya, per mostrar els espais destinats al servei de centre de dia, al servei d’atenció precoç, als programes educatius, formatius i al servei ocupacional.