Premi Nacional d'estudi per als cinc millors alumnes de batxillerat

Actualitzada 01/07/2021 a les 19:57

Els cinc millors alumnes de batxillerat i batxillerat professional durant el curs 2020-2021 han rebut el Premi Nacional d'estudi. En un acte celebrat aquest dijous a Sant Julià de Lòria, els estudiants han rebut els seus guardons de mans de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. A banda del reconeixement, els guanyadors s'emportaran 3.000 euros, a més d'una subvenció per a les despeses de matrícula durant els estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari, ja sigui al Principat o en un altre país.En aquest curs tant complicat per la crisi de la Covid-19, els alumnes guardonats han estat Beatriz Gomes Faria Dos Santos, de l’Escola Andorrana de Batxillerat, David Da Silva Camino, del Centre de Formació Professional, Mercè Joval Gallart, del Colegio Español María Moliner, i Sophia Arami Espinola Benitez i Mariana Ferreira Dos Santos, les dues del Lycée Comte de Foix. La ministra Vilarrubla ha repartit felicitacions, afalagant "la seva elevada resiliència i capacitat per adaptar-se".