Ocupar els més de 800 aturats, la prioritat del Govern

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:28

El sector de l’hostaleria resta pendent d’una solució a la problemàtica de la falta de personal per cobrir les necessitats imminents de la temporada d’estiu. El ministre portaveu va assenyalar que se’ls han traslladat aquestes dificultats i que s’està treballant en aquest sentit, però va advertir que hi ha més de 800 persones inscrites al servei d’Ocupació i que “la primera opció” és que aquestes persones trobin feina.El sector adverteix que amb el servei d’Ocupació no cobreixen els perfils que necessiten però ara per ara el Govern no es mostra procliu a obrir quotes tenint en compte la gran quantitat de persones desocupades que ha deixat la pandèmia. Representants d’allotjaments turístics van traslladar la qüestió al ministre de Turisme dilluns passat i Jordi Torres els va comunicar que ho tractaria amb el servei d’Ocupació. El sector està pendent de la resposta mentre que adverteix que el problema se’l ve a sobre perquè arriba la temporada més forta, més establiments obren portes i tenen problemes per cobrir les plantilles. Avui ja s’han acabat els ERTO però els negocis s’han trobat, entre d’altres problemàtiques, que personal amb què comptaven ha trobat feina en un altre lloc o bé ha marxat del país.Una de les opcions que hi ha sobre la taula, segons va explicar el ministre Jordi Gallardo en la darrera reunió del consell econòmic i social, és fomentar la realització de cursos entre els inscrits al servei d’Ocupació per ajudar en el reciclatge de les persones sense feina.