Casadevall fa una proposta per desencallar expedients acumulats de fa temps i fer de reforç en algunes seccions

Tot i la incorporació de cinc batlles l’abril passat, l’acumulació d’expedients no s’ha resolt i continua sent un greu problema de la justícia. El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va plantejar ahir el nomenament d’assessors jurídics que ajudarien els batlles que tenen més feina a avançar i a elaborar els dossier, un sistema que, segons va explicar, està totalment implantat a França.



La proposta, segons ha pogut saber el Diari, no convenç la majoria de batlles perquè consideren que continuaran sent els responsables amb la firma d’un dossier que no hauran treballat ells i, per tant,

#1 Realitat

(01/07/21 07:38)