Les empreses de neteja reclamen a Govern l'actualització dels sous de fa 6 anys

Actualitzada 01/07/2021 a les 11:50

L'Associació d'Empreses de Neteja d'Andorra (AENA) es queixa en un comunicat que davant els darrers concursos de neteja que ha publicat el ministeri de Cultura i Esports per les instal·lacions esportives del país i el Ministeri de Justícia i Interior pel que fa a la neteja dels Parcs de Bombers d'Andorra, s'han agafat com a valoració de sortida els preus presentats per les empreses l'any 2015 i 2016 per fixar l'estimació base actual d'aquestes mateixes tasques, ometen les regularitzacions salarials, augments de cotitzacions de la CASS i les regularitzacions de l'IPC d'aquests darrers 5 anys. Per això reclamen que Govern no té en compte les diferents regularitzacions en el sou base, cotitzacions de la CASS ni altres ponderables en els darrers plecs de bases que ha publicat l'administració pública.AENA apunta que aquestes licitacions tampoc tenen en compte la revisió anyal de l'IPC, ni referents a increments en les cotitzacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social ni del Sou Mínim, que es produeixin en la durada dels contractes així com futurs increments que consideri l'administració.L'associació es queixa que l'administració agafi com a barem els preus d'ofertes de fa 5 i 6 anys per fer estimacions actuals perquè consideren que aquesta pràctica fomenta que les empreses de neteja presentin preus amb baixes temeràries o directament desestimin presentar ofertes i considera que amb aquestes dinàmiques, es fomenta la precarietat del sector.