La variant Delta del virus portarà el rebrot

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:07

EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ, VÀLID PER VIATJAR

El certificat verd europeu per facilitar la mobilitat dels ciutadans del continent s’estrena avui i demà Andorra participarà amb Mònaco i San Marino en una reunió amb la Comissió Europea que ha de servir per avançar en l’homologació dels certificats respectius. Però Joan Martínez Benazet va assenyalar que el certificat que ja s’està facilitant als ciutadans serveix per viatjar perquè compleix les característiques que s’exigeixen a la Unió Europea. A partir de la setmana que ve, va avançar, el document ja incorporarà el codi QR però Benazet va insistir que aportarà la mateixa informació que el document en paper. També la setmana vinent presentarà els detalls del certificat en una compareixença a la comissió legislativa de Salut amb el secretari d’Estat de Transformació Digital, Cèsar Marquina.

La situació sanitària segueix sota control. L’actualització que va fer ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, certifica que en tots els paràmetres (casos nous per dia, infectats majors de 50 anys, positivitat dels tests, hospitalització) s’està en el nivell zero, que es tradueix que hi ha pocs casos i pocs brots, aïllats i controlats. Ahir els nous contagis van ser onze i el nombre de malalts amb el virus actiu va pujar fins a 64. L’hospital segueix sense tenir cap ingressat. Però Andorra no és aliena a la irrupció de la variant Delta a Europa i el ministre de Salut ja va donar per fet que acabarà sent el detonant d’un rebrot. Ara per ara s’han diagnosticat els primers quatre casos, tots contagis produïts fora del Principat, que ja van venir diagnosticats i seguint les mesures de prevenció per evitar la transmissió del virus. “Tindrem rebrot però crec que l’impacte serà inferior”, va augurar el titular de Salut. Per què? Joan Martínez Benazet ho justifica per la cobertura de la vacuna –“els països amb un nivell baix de vacunació ara tenen molts casos”, va destacar– i perquè s’hagi optat per immunitzar ja els més joves, que a Espanya estan sent el gran focus de la proliferació d’infeccions.Dimarts van arribar des del país veí del sud més de 8.000 noves dosis de Pfizer que a partir de la setmana vinent serviran per a la segona injecció del grup d’entre 16 i 35 anys que ja ha rebut una primera punxada. El ministre va revelar que s’han guardat algunes dosis per poder administrar-les també entre menors de 16 anys (i potser arribar fins a la població de 14 anys) i es va mostrar satisfet per l’adhesió dels joves a la campanya d’immunització, amb més d’un 60% de persones de la franja d’edat que s’ha vacunat. Una proporció que s’ha anat repetint en tots els grups poblacionals. El ministre va seguir insistint als que encara no s’han inscrit a la plataforma –que ara suma més de 49.000 adhesions– que ho facin, posant en relleu que cap dels infectats de Covid de les darreres dues setmanes s’havia vacunat. “Als ciutadans que no s’han decidit a vacunar-se els animo a fer-ho”, va reblar.No obstant això, als vacunats també els va demanar prudència i que siguin estrictes amb la distància social i la mascareta en interiors o quan hi ha aglomeracions de gent fins que no tinguin la pauta completa i que hagin transcorregut un parell de setmanes de la segona punxada. Així, malgrat remarcar que les vacunes són efectives contra la nova soca, va indicar que amb una primera dosi la protecció és del 50% mentre que en la resta de variants és del 70%. Ara mateix la pauta completa la tenen 26.710 persones mentre que 41.791 han rebut almenys una dosi del vaccí.“Molt aviat”, va assenyalar el ministre, han d’arribar vacunes procedents de Portugal i França –d’AstraZeneca i Moderna, respectivament– per seguir amb el procés de vacunació. Les d’AstraZeneca es destinaran a les persones de més edat mentre que amb Moderna es prioritzarà la gent jove. El màxim responsable de Salut ho va atribuir al fet que la recomanació és que les vacunes d’ARN missatger (Pfizer i Moderna) es destinin als menors de 30 anys en un context de baixa afectació de la pandèmia.El ministre també va informar del canvi d’ubicació de l’stop lab de Prat de la Creu, que ara compartirà la plaça de braus amb el centre de vacunació. S’han volgut centralitzar els dos dispositius en un sol espai però amb circuits diferenciats i separació quan ja no s’hi accedeix en cotxe per fer-se les proves i, per tant, ha perdut el sentit que s’ubiquin en un aparcament. L’horari de l’stop lab es mantindrà de 9 a 17 hores i se seguiran fent TMA, PCR o tests d’antígens. Quant a l’stop lab mòbil –que cada dia es desplaça a una parròquia diferent, incloent també el Pas de la Casa– realitza un centenar de proves setmanals.