Actualitzada 01/07/2021 a les 13:03

El ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha presentat les dades d'inversió estrangera del primer semestre del 2021 comparant-les amb els mateixos períodes del 2020 i del 2019. Després de l'atípic 2020 que va suposar una frenada a conseqüència de la pandèmia, les dades constaten que el 2021 s'han recuperat els volums i, a més, creixent per sobre del 2019. El titular d'Economia ho atribueix al fet que aquella inversió planificada per al 2020 i que la pandèmia va aturar "no s'ha perdut, sinó que s'ha traslladat al 2021". Pel que fa a la inversió directa (la relacionada amb creació d'empreses) es va atorgar 535 autoritzacions, per davant de les 276 del 2019 i de les 210 del 2020, que ha suposat un volum d'inversió de 444 milions i de mitjana 830.000 euros per negoci.Pel que fa a la inversió en immobles, també ha anat a l'alça amb 213 autoritzacions, per davant de les 193 del 2019 i les 123 del 2020. El ministre va apuntar que aquest interès en comprar una propietat al país s'explica en part per l'efecte de la pandèmia que ha portat a molta gent a replantejar-se l'entorn on viuen i que les característiques del Principat (la seguretat, l'entorn natural, la qualitat del sistema de salut) han esdevingut un pol d'atracció i un motiu per traslladar el domicili o adquirir una segona residència. El volum d'inversió estrangera en immobles ha estat de 80 milions fins al juny.Les dades mostren que el volum d'inversió ha anat creixent des del 2012 però que el model de negoci que atreu el país és de mida mitjana o petita però el ministre va voler posar en valor que malgrat que les dades del 2020 han anat a la baixa "han baixat menys del que han baixat a nivell internacional, s'ha mostrat una capacitat de resiliència important". El titular d'Economia va apuntar que "ens agradaria tenir projectes com el de Grífols cada any" però que Andorra està en un context de competència que implica molts altres països.La majoria d'inversos directes corresponen a la prestació de serveis, seguides de comercialització i venda a l'engròs i patrimonial. Quant als països de procedència, Espanya segueix al capdavant.