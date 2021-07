La Creu Roja opta al transport sanitari

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:44

La Creu Roja es presenta al concurs públic nacional ordinari obert per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat convocat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). L’entitat opta a la concessió per un període de quatre anys, amb possible prorrogació.