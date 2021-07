Govern destina 12 milions d'euros en equips informàtics

Actualitzada 01/07/2021 a les 09:23

La despesa de Govern en equipaments informàtics l'any 2020 ha estat de 12.237.864,17€, un +1,4% més que l’any 2019. Destaca que d'aquesta, un 37,7% s’ha destinat a "Treballs realitzats per empreses: estudis i treballs tècnics". Segons les dades publicades avui per Estadística, l'executiu compta amb 1.635 ordinadors de sobretaula, 127 portàtils i 550 equips d’impressió (impressores i equips multifunció). Per la seva banda, el Departament de Policia compta amb 250 ordinadors de sobretaula, 40 portàtils i 87 equips d’impressió i l’Administració amb un total de 47 professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La majoria d’ells son "programadors d’aplicacions informàtiques i controladors d’equips informàtics" i treballen al Departament de Sistemes d’Informació (DSI). En total hi ha hagut 25.545 tràmits online, un +18,3% amb respecte a l’any 2019 i un +162,9% amb respecte al 2018