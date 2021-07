Govern aprova la pròrroga dels ERTO en alguns sectors

Actualitzada 01/07/2021 a les 14:31

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret que fixa els sectors econòmics que, per l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 en la seva activitat, es poden continuar acollint als ERTO, tant per les Suspensions Temporals del Contracte de Treball (STCT) com per les Reduccions de la Jornada Laboral (RJL).Els negocis que podran sol·licitar les pròrrogues -que duraran fins el 31 d'agost- seran els pubs, les discoteques, les sales de ball o similars, i les agències de viatges. El decret entra en vigor avui mateix, amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).