Padreny i Sánchez destaquen la Proposta d'Acord de Joventut com a bona pràctica internacional

Actualitzada 01/07/2021 a les 21:09

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata Roger Padreny i Carles Sánchez han exposat al Community of Democracies i a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, respectivament, la feina feta des del Consell General en matèria de joventut.Roger Padreny ha recordat la celebració del Dia Internacional del Parlamentarisme i el lema d'enguany que porta per nom "Sí a la joventut al Parlament". El conseller ha destacat que la Proposta d'Acord de Joventut és una demostració de com s'ha obert el Consell General a la participació dels joves i del canvi de polítiques amb perspectiva de joventut.Per la seva banda, Carles Sánchez, recentment nomenat cap de la delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia ha exposat la importància de les 72 mesures que s'han inclòs a la Proposta d'Acord de Joventut. El conseller general ha afegit es tracta d'un acord treballat des de la joventut i per a la joventut, a més de ser una proposta consensuada per totes les forces parlamentàries.