El Copríncep Vives desitja un bon estiu

Actualitzada 01/07/2021 a les 10:58

El Copríncep episcopal ha fet públic un vídeo al canal YouTube per desitjar "un bon estiu i que sigui ben aprofitat" a tota la comunitat del bisbat d'Urgell. Joan-Enric Vives afirma que tothom es mereix poder gaudir d'uns dies de vacances i descans després de la situació viscuda per les restriccions de la pandèmia i fa esment especialment dels adolescents, dels joves i dels universitaris.Vives té un record per als professionals de la restauració i l'hoteleria que "potser preferiu treballar i força aquest estiu que s'anuncia positiu" per l'arribada de visitants que busquen destinacions de muntanya i rurals i remarca que Andorra i el Pirineu sempre han sigut terra acollidora i tornaran a rebre turistes aquests mesos. El Copríncep episcopal envia un missatge "esperançador" confiant que aquest estiu pugui ser "de trobades" i que "no fem vacances de les coses importants, de la família, dels amics i de portar-nos bé". Joan-Enric Vives té un rècord per a les persones que han perdut èssers estimats i fa una crida a la solidaritat per als que estan més afectats per la crisi.