El debat sobre l'orientació política serà el 15, el 16 i el 17 de setembre

Actualitzada 01/07/2021 a les 17:57

Durant la reunió de la Junta de Presidents celebrada el dia d’avui s’ha acordat que el debat sobre l'orientació política de Govern tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de setembre del 2021. També s’ha determinat designar competent a la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat per a conèixer el Projecte de llei del Pla d’estadística 2022-2025; designar a la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient per a conèixer el Projecte de llei d’Economia Circular (LEC); designar a la Comissió Legislativa d’Economia per a conèixer el Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra; SA com a instrument de gestió directa; i designar la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports per a conèixer el Proposició de llei de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.